Улицу Ленина будет ремонтировать московская команда с Большой Морской

О новом витке ремонтных работ в центре сообщил журналистам врио губернатора Михаил Развожаев. Он пообещал, что с учетом приобретенного опыта все нюансы будут оговариваться заранее, а не так, как это было в случае Большой Морской. Тогда решения менялись уже после выполненных работ, а обсуждение проекта с общественностью города так и не состоялось.

В результате такого подхода, например, волюнтаристски выполненные гранитные парапеты у кинотеатра «Победа» после возмущения общественности обещали переделать, но так и не вернули к задуманному советскими архитекторами виду. В окончательном варианте они не только противоречат изначально задуманному, но и закрывают собой часть фасада здания кинотеатра, фактически меняя целостный архитектурный ансамбль.

Парапеты, ограждающие Таврическую лестницу, почему-то сделали из желтого ракушечника, а основания афишных тумб получились совершенно разными.

Выполнять работы на ул.Ленина будет все та же команда строителей, что была завезена в город еще в сентябре 2019 года. По мнению врио губернатора, нет никакого резона отправлять их обратно в Москву по причине сложившейся в столице неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Переговоры о продолжении ремонтных работ с мэром Москвы Сергеем Собяниным уже начаты. Окончательное решение будет принято в ближайшее время, с определением конкретных сроков начала и окончания работ.

Договор о сотрудничестве с властями Москвы на 2019-2021 годы предполагает направление на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры Севастополя более 20 млрд рублей.