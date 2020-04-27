У горхоза есть своя карта города

Похоже, у департамента городского хозяйства существует какой-то свой план городских улиц, неизвестный горожанам. Такое впечатление возникает при изучении приказа от 24 апреля «О внесении изменений в приказ Севастополя от 2.07.2019 №358-ОД «О распределении средств межбюджетного транферта, предоставляемого из бюджета Москвы бюджету Севастополя в целях выполнения мероприятий по ремонту и комплексному благоустройству пешеходной сети на территории Севастополя в 2020 году».

В данном документе, в разделе II «Строительно-монтажные работы по ремонту и комплексному благоустройству пешеходной сети» среди улиц Ленинского района, которые планируются под комплексное благоустройство, явную настороженность вызывает участок «от ул.Адмирала Владимирского, 7, до ул.Адмирала Октябрьского, 20».

Остается только догадываться, каким образом в департаменте предполагают благоустроить тротуары на обозначенном участке, чтобы полностью соответствовать заявленному. Объясним: улицы эти вообще не пересекаются. Ул.Адмирала Владимирского, 7, находится в районе мыса Хрустальный; а ул.Адмирала Октябрьского, 20, — это стадион-рынок «Чайка».

Или, может быть, сотрудники департамента в очередной раз напутали с фамилиями адмиралов — их ведь в Севастополе столько, что поди разберись.