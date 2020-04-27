Русское географическое общество подтвердило находку «Армении»

На дне Черного моря найден теплоход «Армения», затопленный немецкой авиацией в 1941 году. Поисковую операцию проводило Министерство обороны России. В исследовании и идентификации судна участвовали специалисты Центра подводных исследований Российского географического общества.

Гибель судна считается одной из самых масштабных трагедий на море в истории: на борту, по разным подсчетам, находилось от шести до 10 тысяч беженцев и раненых.

На сайте РГО рассказывается, почему затонувшее 7 ноября 1941 года судно так долго искали, и как удалось его обнаружить.

Конец поиску, начало изучению

Для того чтобы обнаружить судно, поисковики из года в год прочесывали Черное море. Только за последние 20 лет исследовали более 300 квадратных километров. «Армению» никак не удавалось найти. Такая «неуловимость» судна породила ряд конспирологических теорий. Говорили, будто бы «Армения» возвращалась в Севастополь, что на борту были не люди, а ценный груз, что шла не так и не туда.

В 2017 году во время поисковой операции, проводившейся силами Министерства обороны России, магнитометр засек на дне магнитную аномалию. По этим данным нельзя было понять, ни что за объект находится на дне, ни точные координаты. Но район поисков сузился.

В марте 2020 года в ходе очередной поисковой операции его тщательно исследовали гидролокатором. Исследование показало, что на дне, действительно, находится объект, очертаниями напоминающий «Армению». С начала 2000-х затонувший теплоход «находили» четыре раза, но в итоге эта информация не подтвердилась.

Для идентификации находки были привлечены специалисты Центра подводных исследований Русского географического общества.

Это точно «Армения»!

В апреле 2020 года специалисты Центра подводных исследований РГО прибыли на место обнаружения судна. На дно спустили телеуправляемый необитаемый подводный аппарат (ТНПА) отечественного производства серии «РТ».

«Готовясь к экспедиции, мы изучили огромное количество архивных материалов, — рассказывает участник экспедиции, исполнительный директор Центра подводных исследований РГО Сергей Фокин. — Требовалось выделить характерные для этого судна признаки. Мы не знали, в каком оно состоянии, в каком положении находится, как сильно разрушено снарядами и должны были быть готовы ко всему».

Робот осматривал нос судна, где когда-то было название, но оно не сохранилось. И вдруг счастливая находка: на корме стойка судового колокола, а на палубе — он сам! Колокол изготовлен из цветного металла и не подвергся коррозии. Он упал надписью вверх так, что четко читается надпись «Армения».

«Мы не оставили простора фантазии ни одному лжеисторику. Подобные находки, как паспорт», — говорит С.Фокин.

Одного исследования оказалось достаточно, чтобы сделать важные выводы: судно не раскололось на части, стоит на ровном киле курсом 220 единым фрагментом. Корпус покрыт слоем ила, но не имеет очевидных пробоин, что исключает вероятность гибели от попадания торпед, о чем сообщала официальная версия.

«Надстройки и палубы имеют ужасающие следы разрушений — леерные ограждения и другие вертикальные элементы вывернуты наружу. Скорее всего, это последствия взрывов от попадания авиационных бомб. Основные повреждения пришлись на среднюю и носовую часть надстройки ближе к левому борту, что может свидетельствовать об авиационном бомбометании по курсу движения судна, то есть немецкие самолеты заходили на атаку с кормы», — рассказал С.Фокин.

Подтвердилась и версия стремительного погружения на дно: часть иллюминаторов не разбиты, а вдавлены внутрь целиком. Это означает, что к моменту ухода корпуса на большую глубину внутри судна еще оставались «воздушные карманы».

Участники экспедиции говорят, что новых погружений к затонувшему судну не будет. И дело не только в сверхглубине.

«Это не просто исторический объект, а место упокоения семи тысяч человек, и копошиться на нем просто потому, что нам интересно, — абсолютно неэтично, — говорит С.Фокин. — Хочется верить, что глубина 1500 метров поможет надежно сохранить покой усопших от незаконных посягательств любителей сенсаций и искателей сокровищ».

Справка

До войны по Черному морю ходили прогулочные теплоходы: «Абхазия», «Грузия», «Украина», «Аджария», «Крым» и «Армения». Летом 1941 года их переделали в санитарно-транспортные суда и отдали медицинской службе Черноморского флота.

Теплоход «Армения» был построен в 1928 году в Ленинграде. Водоизмещение — около 6 тысяч тонн, длина — 112 метров, пассажировместимость — около тысячи человек. Вместо части кают были организованы операционные и перевязочные, предполагалось брать порядка 400 раненых. На бортах нарисовали красные кресты — международное обозначение госпитального судна.

В течение августа – сентября «Армения» под командованием опытного капитана Владимира Плаушевского сделала 15 ходок на большую землю и перевезла около 15 тысяч раненых солдат из Одессы.