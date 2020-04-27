Режим повышенной готовности в Севастополе продлили до конца мая

На заседании оперативного штаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции было заявлено о продлении режима повышенной готовности. А продлят ли после 30 апреля всероссийские выходные, станет известно после очередного обращения к нации Президента РФ Владимира Путина 28 апреля.

Между тем, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев заявил, что обещанные послабления в работе некоторых предприятий и учреждений все-таки будут. Но конкретный перечень не озвучил.

На том же заседании было сообщено о еще пяти подтвержденных случаях заболевания. И вероятность продолжения списка зараженных весьма велика.

Как выяснилось, севастопольцы продолжают возвращаться из-за границы. Недавно прибыла группа с Бали, которую направили в обсерватор «Изумруд», еще раньше через Калининград прилетели моряки из Лас-Пальмаса. Все они проходят карантин.

Еще пять человек вернулись из Дубая через Екатеринбург. Они будут проходить там двухнедельный карантин. Причем, скорее всего, по возвращении в город им придется проходить карантин еще раз.

По мнению врио губернатора, будет разработана методика действий полиции по выезду и въезду севастопольцев в город. Выехать они могут при наличии справки от работодателя, подтверждающей их место работы на территории Республики Крым. Въехать — при наличии бумажного или электронного пропуска, подтверждающего наличие работы в Севастополе.

Врио губернатора распорядился развернуть дополнительные платные места для прохождения карантина. Обсерватором для тех, кто въезжает в Севастополь, не учитывая сложную ситуацию, станет ДОЛ «Ласпи».