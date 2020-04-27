Расширили возможность компенсировать путевки на детский отдых

Сразу в двух чтениях в заксобрании принят местный закон «О внесении изменений в закон от 9 февраля 2015 года №114-PC «Об обеспечении прав детей, проживающих в Севастополе, на отдых и оздоровление». Право на компенсацию получает семья, если среднедушевой доход в ней не превышает 1,7 величины прожиточного минимума, установленного в Севастополе на душу населения.

— Родители, претендующие на компенсацию, должны состоять в трудовых отношениях с работодателем, зарегистрированными на территории Севастополя, а также должны оплатить не менее 15 процентов от стоимости путевки, — добавила директор Департамента образования и науки города Елена Богомолова, представившая проект закона.

Кроме того, документ расширяет категорию «талантливые и одаренные дети», включая в нее не только победителей и призеров международных, всероссийских, межрегиональных и городских олимпиад, а также отличившихся на муниципальных, районных и школьных уровнях.

На эту меру государственной поддержки в 2020 году в бюджете города предусмотрено 930 тысяч рублей.