Пока новых заразившихся нет

По сообщению пресс-службы правительства Севастополя, на утро 27 апреля в Севастополе зарегистрирован 31 случай заражения вирусом covid-19: новых не выявлено.

В настоящее время в инфекционной больнице находятся 24 пациента с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Два пациента выздоровели и выписаны. Всего в Севастополе семь вылечившихся.

В обсерваторе, в который превратили стройплощадку военного инфекционного госпиталя в Омеге, в настоящее время находятся 700 человек. Карантинная зона объявлена там после выявления у вахтовика заражения вирусом covid-19. По факту аналогичного заражения обсерватор объявлен и на военной стройке «Бельбек», где изолированным оказались 84 рабочих. В режиме обсерватора остаются и пансионат «Изумруд», и Свято-Георгиевский монастырь на мысе Фиолент.

Всего же в инфекционной больнице под наблюдением находятся 139 человек, по месту жительства наблюдаются еще 974 человека.

Интересно, что утром 25 апреля при предварительно заявленном утреннем пресс-подходе по теме заболевания коронавирусной инфекцией у строителей военных объектов, командующий Черноморским флотом к представителям СМИ не вышел. Журналисты напрасно прождали его у штаба флота 40 минут.