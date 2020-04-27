Объяснили разницу между общественными слушаниями и публичным обсуждением

В Законодательном собрании города в первом чтении рассмотрели проект документа «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Севастополе». Проведение этих схожих процедур предполагает разный формат и разный повод.

— Общественные обсуждения в области градостроительной деятельности в Севастополе проводятся по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и проектам правил благоустройства территорий Севастополя, а также проектам по внесению изменений, — пояснил разработчик документа, депутат, председатель профильного комитета заксобрания Вячеслав Горелов.

Публичные же слушания предлагается проводить по следующим документам территориального планирования: проект генерального плана Севастополя, проект внесения изменений в генеральный план, проект плана землепользования и застройки, проекты, предусматривающие внесение изменений в правила землепользования и застройки, проект планировки территории, проект межевания территории.

Слушания будут проводить очно, собирая людей в залах администраций и дворцов культуры, к примеру.

Обсуждения предполагается проводить в онлайн режиме.

В.Горелов отметил, что основные дискуссии предстоят на втором чтении нового законопроекта — есть альтернативное мнение, что градостроительные документы нельзя строго разграничить: все они могут подпадать как под обсуждения, так и под слушания.

Федеральное законодательство обуславливает, что одна из форм (обсуждение или слушание) должна применяться и при рассмотрении проекта правил благоустройства территорий. В новой редакции законопроекта к тем документам, по которым проводятся публичные слушания или общественные обсуждения, этот пункт добавлен.

В законопроекте, кроме этого, описана процедура публичных слушаний, этапы проведения, порядок опубликования информации и так далее. Даются ссылки на Градостроительный кодекс или сайт уполномоченного органа.

В документе закреплено, что граждане, которые могут принимать участие в публичных слушаниях или общественных обсуждениях проекта планировки территорий, проекта межевания территорий и так далее, должны постоянно проживать на территории, в отношении которой подготовлены градостроительные проекты. Это касается и депутатов, и общественников, которые хотят принять участие в слушаниях.

Законопроект, необходимость которого В.Горелов объяснил указанием прокуратуры города и тем, что в действующем в настоящее время законе «О порядке организации и проведения публичных слушаний и информирования населения при осуществлении градостроительной деятельности в городе Севастополе» изменению подлежит почти каждая позиция, принят 15-ю голосами «за». Поправки в него принимают до конца июня.

Напомним, новую редакцию генерального плана Севастополя в правительстве города обещали закончить к сентябрю 2020 года.