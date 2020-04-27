На переоборудование сельхозрынков дали почти 10 лет

Федеральное законодательство позволяет Севастополю самостоятельно устанавливать сроки по переводу сельскохозяйственных рынков в капитальные здания с соответствующим оборудованием, как этого требует российское законодательство.

— Своим проектом закона мы устанавливаем, что требования федерального законодательства в отношении сельскохозяйственных рынков и сельскохозяйственных кооперативных рынков применяются на территории города федерального значения Севастополя с 1 января 2030 года, — доложила докладчик по теме депутат Татьяна Лобач.

Речь идет о требовании к планировке, перепланировке и застройке рынков, реконструкции, модернизации зданий, строений, сооружений, находящихся в них помещений. Все розничные сельскохозяйственные рынки в стране должны быть переведены в капитальные здания с 13 декабря 2019 года.

Послабления по срокам исполнения закрепленных в федеральном законодательстве норм оставили лишь для городов-миллионников и Крыма с Севастополем. Такие территории должны своими законами сами определить сроки модернизации сельхозрынков. Без переоборудования продолжать работу рынки не смогут. В Севастополе закрепили максимально возможные временные рамки для исполнения требований законодательства.

Законопроект одобрили сразу в двух чтениях. Для вступления его в силу документ должен подписать глава исполнительной власти города.

По словам Т.Лобач, если найдутся деньги, то срок модернизации севастопольских сельхозрынков может быть сокращен.

Универсальные рынки в Севастополе должны быть переведены в капитальные здания до 2025 года.