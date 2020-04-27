Главная Новости Деньги

На переоборудование сельхозрынков дали почти 10 лет

Олина Алёна

Соответствующий местный закон приняли депутаты Законодательного собрания Севастополя.

Федеральное законодательство позволяет Севастополю самостоятельно устанавливать сроки по переводу сельскохозяйственных рынков в капитальные здания с соответствующим оборудованием, как этого требует российское законодательство.

— Своим проектом закона мы устанавливаем, что требования федерального законодательства в отношении сельскохозяйственных рынков и сельскохозяйственных кооперативных рынков применяются на территории города федерального значения Севастополя с 1 января 2030 года, — доложила докладчик по теме депутат Татьяна Лобач.

Речь идет о требовании к планировке, перепланировке и застройке рынков, реконструкции, модернизации зданий, строений, сооружений, находящихся в них помещений. Все розничные сельскохозяйственные рынки в стране должны быть переведены в капитальные здания с 13 декабря 2019 года.

Послабления по срокам исполнения закрепленных в федеральном законодательстве норм оставили лишь для городов-миллионников и Крыма с Севастополем. Такие территории должны своими законами сами определить сроки модернизации сельхозрынков. Без переоборудования продолжать работу рынки не смогут. В Севастополе закрепили максимально возможные временные рамки для исполнения требований законодательства.

Законопроект одобрили сразу в двух чтениях. Для вступления его в силу документ должен подписать глава исполнительной власти города.

По словам Т.Лобач, если найдутся деньги, то срок модернизации севастопольских сельхозрынков может быть сокращен.

Универсальные рынки в Севастополе должны быть переведены в капитальные здания до 2025 года.