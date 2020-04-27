«Керчь» отправили на утилизацию

Большой противолодочный корабль (БПК) проекта 1134Б «Керчь», ранее входивший в состав Черноморского флота, доставлен к месту утилизации в Инкермане.

Операция по буксировке БПК «Керчь» к месту утилизации в Инкермане была выполнена в пятницу, 24 апреля.

«При условии подписания контракта на утилизацию «Керчи» в текущем году основные работы могут начаться в 2021 году», — сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе. Сроки начала работ также зависят от того, кому достался контракт.

Ранее сообщалось, что 15 февраля состоялась торжественная церемония спуска Андреевского флага на этом корабле, после чего он считается выведенным из состава Черноморского флота и переведен в разряд военного имущества.

БПК «Керчь» был последним действовавшим кораблем проекта 1134Б/БФ. Ему готовилась роль флагмана Черноморского флота на период ремонта гвардейского ракетного крейсера «Москва», однако пожар в машинном отделении 4 ноября 2014 года, в результате которого была повреждена кормовая часть корабля, изменил его судьбу. В 2015 году комиссия Минобороны приняла решение о выводе «Керчи» из состава флота. Это был последний БПК, находившийся в составе Черноморского флота.

Флаг ВМФ СССР был поднят на БПК «Керчь» 25 декабря 1974 года.