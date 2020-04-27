Идеальный отдых в Адыгее

Адыгея — восхитительный регион, который выделяется среди других благодаря чудесной природе. Она находится внутри Краснодарского края. Самые чудесные и удивительные места Адыгеи, запечатленные на фотографиях, давно стали украшением республики.

Самые живописные места Адыгеи

Туристам перед поездкой в этот регион стоит ознакомиться с перечнем лучших мест для отдыха. Вот список основных достопримечательностей.

1. Лаго-Наки

Плато находится между Краснодаром и Адыгеей. Высота над морем — 2,2 тысячи метров. Это место прославилось из-за альпийских лугов. Здесь проходит один из самых известных пеших маршрутов РФ.

2. Гора Фишт

Расположена на земле Адыгеи и Краснодарского края. Часть основного кавказского хребта высотой в 2,8 тысячи метров. По рельефной местности проложено несколько маршрутов. Кораллового типа строение объясняется тем, что много веков назад, как предполагают ученые, Фишт была островком. Если вы больше предпочитаете отдых в горах Адыгеи, то запаситесь всем необходимым перед поездкой.

3. Водопады Руфабго

Прекрасные водопады можно найти в ущелье речки Руфабго, впадающей в реку Белую. Каскадным водопад называется так, потому что водица падает, преодолевая три каскада. Сердце Руфабго именуется так из-за каменной глыбы в виде сердца человека, из-под которого идет поток прохладной воды. Самый высокий водопад называется Девичья коса, его длина 20 м. В Чаше любви потоки чистой жидкости как бы стекают в твердую емкость с пятиметровой высоты.

4. Каньон реки Белой

Каньон находится рядом с поселком Каменномостским. Протяжённость местности — 400 метров, ширина — примерно семь метров. В этом ущелье проложен маршрут для туристов с дорогами и перилами. Формирование каньона связано с небыстрым растворением известняка. На спуске можно увидеть вольеры с живностью. С конца семидесятых годов теснина считается памятником природы.

5. Долина аммонитов

Это место с необычными каменными глыбами. Итак, туристов ожидает в этом романтичном месте прогулка вдоль русла речки Белой, которая начинается с 33 километра трассы Майкоп-Гузерипль. Территорию можно пройти за несколько часов спускаясь вниз.

6. Азишская пещера

Огромная Азишская пещера расположена на границе Адыгеи и Краснодара, считается памятником природы. Открыта в 1911 году, а в 1987 году стала пользоваться спросом среди туристов. Часть территории доступна для осмотра и оснащена всем необходимым. В пяти залах немало сталактитов и сталагмитов. До входа в Малую Азишинскую подземную полость 50 метров.

7. Кавказский заповедник

Заповедник захватывает территорию Адыгеи, Карачаево-Черкесии и Краснодара. Смешанного типа рельеф поверхности выделяется горами и подземными полостями. Тут можно наткнуться на редкие виды растительности. Важные места: роща с тисами и кордон Лаура, где много вольеров с оленями, лисицами и иными животными.

Это далеко не все достопримечательности Адыгеи, но самые популярные и значимые. Есть еще Сахрайские водопады, гора Монах, Девичий камень, Трезубец и так далее...