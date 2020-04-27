Губернаторы начали охоту на реаниматологов

О том, что специальность реаниматолог-анестезиолог является сейчас наиболее востребованной, а значит, дефицитной, на заседании оперативного штаба сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

— Сейчас идет прямо охота на реаниматологов-анестезиологов. Несмотря на то, что на уровне губернаторов есть джентльменская договоренность не переманивать, знаю, что к нашим врачам сейчас эти обращения уже поступают. Надо с ними прямо точечно работать и постараться не допустить, чтобы кто-то у нас принял решение уехать из Севастополя в этот тяжелый период, — пояснил врио губернатора.

По информации его заместителя Александра Кулагина, всех специалистов, кого было возможно, в настоящее время зарезервировали под работу c больными коронавирусной инфекцией, минимизировав количество врачей в других больницах.

— У нас сейчас 12 врачей, и у нас еще есть время. В принципе, даже пока эти 12 не задействованы, реанимационных коек пока две, а остальные паценты средней тяжести, — рассудил врио губернатора.

На это А.Кулагин ответил, что принято решение провести для хирургов и врачей нескольких других специализаций 36-часовое обучение под руководством анестезиолога-реаниматолога, после чего они смогут выполнять эти функции.

А.Кулагин также сообщил о существующей договоренности с Крымским федеральным университетом о направлении порядка 30 студентов-медиков 4-5-х курсов на практику в севастопольские больницы. Как предполагается, студенты будут заниматься не коронавирусными пациентами, а заменят врачей, которых перебросят на covid-19.

По информации А.Кулагина, в минувшую субботу премьер-министр страны пообещал, что для стимулирования студентов-медиков будут предусмотрены соответствующие выплаты.