Дорогу на Ласпи закроют для проезда

Севавтодор сообщил о временном ограничении движения транспортных средств на участке автомобильной дороги в Ласпи на время производства ремонтных работ.

Ремонт автомобильной дороги на участке в три километра — от поворота с Ялтинской дороги до базы отдыха «Изумруд» — будет выполнен в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

С 30 апреля по 31 мая там будут перекрывать проезд в дневное время — с 8.00 до 18.00 .

В «Изумруде» сейчас устроен обсерватор. Городские власти собираются использовать для изоляции потенциальных больных коронавирусной инфекцией и ДОЛ «Ласпи».