Британский разработчик будет заниматься беспилотным аэротакси в Севастополе

Специалист по аэродинамике из Университета Уорик Петр Денисенко дал согласие возглавить разработку систем управления беспилотного аэротакси, которой занимается лаборатория «Динамика полета» Севастопольского госуниверситета.

«Как только закончатся сложности с коронавирусом, он сюда приедет. И у нас, и у наших коллег в Нахимовском военном училище есть прекрасная испытательная база», — рассказал директор Института национальной технологической инициативы СевГУ Сергей Дудников.

СевГУ вместе с Балтийским государственным техническим университетом «Военмех» им.Устинова занимается созданием беспилотного аэротакси, которое сможет перевозить пассажиров общим весом до 500 кг на расстояние до 500 км с крейсерской скоростью 500 км/ч.

«Сначала мы сделаем малый грузовой беспилотник грузоподъемностью 30-20 кг, потом большой грузовой беспилотник — на 80-120 кг. А потом замахнемся на нечто большое. Будем использовать и наши компетенции, и компетенции наших коллег», — рассказал С.Дудников.

По его словам, при создании аэротакси будут использованы гибридные технологии: аппарат будет взлетать вертикально, но потом выпустит крылья — чтобы развить необходимую скорость.

Работа ведется в рамках группы «Аэронет» Национальной технологической инициативы (НТИ). Севастопольские ученые будут работать над двигателями, внешним обвесом и системой управления аэротакси. Этот заказ СевГУ получил благодаря известности в мире беспилотников своих сотрудников Вадима Крамаря, Сергея Дудникова и Алексея Кабанова, сообщила пресс-служба университета.

Новое аэротакси создают для применения внутри городов-миллионников и в самых больших по площади областях России, включая северные регионы и Дальний Восток.