«Армению» наконец-то нашли

Специалисты Министерства обороны в 18 милях от берега в районе Ялты нашли затопленное судно. По всем признакам это уничтоженный нацистами в ноябре 1941 года советский санитарный транспорт «Армения».

Об этом «Севастопольской газете» сообщил Виктор Лебединский, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник СевГУ.

— С уверенностью в 100% можно говорить, что обнаруженный у берегов Ялты объект — это «Армения», поскольку совпадают район, глубина, размеры. Они еще не сделали официальное заявление, возможно, хотят полностью убедиться и предоставить неопровержимые факты. А может, просто потому, что экспедиция по-прежнему находится в море, — объяснил отсутствие официального сообщения о находке В.Лебединский.

По его словам, СевГу и Фонд социально-культурных инициатив (Москва) проводили поиски транспортного судна «Армения» в сезоне 2019 года и хотели продолжить работы в апреле – мае этого: «Но специалисты из ведомства Министерства обороны нас опередили».

Теплоход найден глубоководным комплексом по координатам, которые были определены учеными в 2016 году. «Армения» находится на глубине 1,5 тысячи метров, на большом склоне, примерно в 18 милях от берега.

Много лет представители разных государств и ведомств искали судно, работали и международные экспедиции. Точных данных о месте гибели «Армении» не было: дело о гибели санитарного транспорта в 1947 году было изъято из архивов.

В 2006 году в акватории работал знаменитый американский исследователь Роберт Баллард, который в 1985 году обнаружил «Титаник». Его команда исследовала огромную территорию, но, несмотря на наличие дорогостоящего современного оборудования, судно не нашла.

— Это важное событие. С находкой судна серьезная исследовательская работа только начинается. История гибели «Армении» полна загадок. Поэтому ученые ожидают много открытий, — подчеркнул В.Лебединский.

Справка

Санитарный транспорт «Армения» 6 ноября 1941 года вышел из Севастополя в Туапсе с ранеными и пассажирами на борту. Сделал заход в Ялту, где забрал часть эвакуируемых из Симферополя. Во время стоянки в Ялте был получен приказ командующего флотом, что в связи с отсутствием авиационного прикрытия выход судна из порта запрещается до наступления темноты.

Командир приказ получил, но 7 ноября в 8.00 вышел из Ялты.

Считается, что в 11.25 на траверзе Гурзуфа судно атаковал самолет-торпедоносец противника, который сбросил на корабль две торпеды. Одна из них попала в носовую часть. В 11.29 «Армения» затонула. Спасено восемь (по другим данным, 82 человека), погибло около пяти тысяч (по некоторым данным — до 10 тысяч) человек, в том числе весь наличный состав четырех севастопольских и ялтинских госпиталей.

Гибель «Армении» по количеству человеческих жертв стала самой большой катастрофой советского судна на Черном море в годы Великой Отечественной войны.