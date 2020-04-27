Арендодателей освободили от некоторых налогов

Срок послаблений — три месяца. Соответствующий законопроект принят сразу в двух чтениях заксобранием Севастополя. Брать плату с арендаторов им при этом не возбраняется.

Докладчиком по вопросу выступила заместитель губернатора Севастополя Мария Литовко, курирующая нацпроекты и развитие бизнеса.

Документом устанавливаются льготы в виде освобождения от уплаты налогов на имущество и землю на период с 1 апреля по 30 июня 2020 года для тех арендодателей-собственников, которые снизили арендную плату своим арендаторам не менее чем на 50%. При этом договор между арендодателем и арендатором должен быть заключен до 1 марта 2020 года и не должен быть расторгнут до 30 июня 2020 года.

Этим же пакетом законов расширяется сфера отраслей, в которых бизнес может претендовать на льготы.

Изменения коснулись транспортного налога. От него до конца года освобождаются предприниматели, обеспечивающие пассажирские перевозки; вдвое снижается размер потенциально возможного к получению дохода для тех, кто работает по патентам; уменьшается ставка налога для работающих по единому налогу на вмененный доход.

По оценке М.Литовко, введенные меры поддержки бизнеса равняются 1,2 млрд рублей выпадающих из бюджета доходов.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев считает, что Севастополь поддерживает своих предпринимателей лучше, чем другие регионы.

— На наш взгляд, он [пакет законов о поддержке бизнеса] гораздо более прогрессивный, чем принимается во многих регионах: содержит гораздо меньше ограничений. Мы даем безусловные меры поддержки, — отметил глава города.

В это же время, по его словам, вовсе освободить предпринимателей от всех выплат нельзя. Такой подход предлагали депутаты-коммунисты, прогнозируя смерть малого бизнеса, который сейчас лишен возможности работать.

«Потом» может не хватить денег на меры социальной поддержки, считает М.Развожаев.