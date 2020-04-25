Ремонт Большой Морской подошел к финишу

25 апреля глава города в сопровождении журналистов осмотрел реконструированную улицу и в целом остался доволен результатом. Хотя и констатировал, что недоделки еще есть и на полное завершение работ понадобится еще какое-то время.

— Если в целом сказать, Большая Морская закончена, все основные работы завершены. Сейчас есть задача спокойно доделать то, что делают реставраторы. Это вещи, которые мы вместе придумали вместе с членами Наблюдательного совета прямо в ходе реконструкции, заменили гранит на инкерманский камень, и теперь он режется стахановскими темпами и доделывается, — сказал он, добавив, что то же самое касается малых элементов, в частности, крылечек, которые считались частью реставрации фасадов, но все же были выполнены сейчас их местных материалов.

Среди вопросов, которые требуют доработки, — качество дорожного покрытия. По словам М.Развожаева, при общем внешнем благополучии асфальт кое-где ощущается в автомобиле «стиральной доской».

— Нужно все-таки, чтобы результат лабораторных исследований совпал с ощущением удовольствия от дороги. Очевидно же, что это должны быть совпадающие параметры, — обратился он к представителям работающей сейчас на ул.Большой Морской мобильной лаборатории по качеству автодорог, одновременно предложив пригласить для приемки дорожного покрытия общественников-автомобилистов и уточнив при этом срок готовности дороги. Оказалось, что до конца недели все должно быть завершено.

— Если за неделю асфальт покажет, что есть отклонения от ГОСТов, то, несмотря на разметку, это будет переделано в надлежащем качестве, — пообещал журналистам М.Развожаев.

На вопрос «Севастопольской газеты» о критике, звучащей со стороны автомобилистов по поводу новой разметки и новых мест установки светофоров, врио губернатора ответил, что вопрос разметки неоднократно обсуждался.

— Я знаю, что в нескольких местах сделали не так, как обсуждали. Сейчас это будет переделываться, что-то уже поправили, — сказал глава города.

По поводу новых мест установки светофоров (на пл.Лазарева их аж три на 100 метров), он сказал, что не понимает причину недовольства горожан.

— Я знаю, что партия светофоров пришла бракованной, они будут заменены, естественно. Что касается мест установки светофоров, то это решение ГИБДД, которая определяет места установки светофоров, — сказал глава города, добавив, что это не прихоть строителей или реконструкторов.

— Это должно быть установлено так, как определяют Правила дорожного движения, — продолжил врио губернатора. И если понадобится что-то изменить и переставить, об этом должны сделать заключение специалисты.

Для полноты впечатления от ремонта, по словам М.Развожаева, осталось убрать с улицы технику, рабочие городки с площадей, помыть тротуары и полить деревья.