Новых больных выявили в больницах и на военных стройках

Медперсонал инфекционной больницы и больницы №9 теперь не будут отпускать домой, а строителей двух военных объектов запрут на стройплощадках.

Количество заболевших новой коронавирусной инфекцией в Севастополе на утро 25 апреля увеличилось на шесть человек и достигло 31.

Об одном заболевшем стало известно накануне вечером: мужчина приехал из региона с большим количеством заболевших и находился дома на самоизоляции, потом попал в инфекционную больницу с пневмонией. Его тест на коронавирус подтвердился.

О новой пятерке рассказал журналистам врио губернатора города Михаил Развожаев.

— У нас сегодня плюс пять подтвердившихся диагнозов новой коронавирусной инфекции. Два из пяти – это пациенты городской больницы №9, бывшие пациенты больницы №3 им.Даши Севастопольской. Оба были переведены на долечивание не в инфекционную больницу, а в больницу №9, поскольку имели сложные диагнозы. Два референса подтвердили у них covid-19, и вчера их перевели в инфекционную больницу, — сообщил врио губернатора.

Еще один заболевший — вахтовик со стройки нового инфекционного госпиталя, который Министерство обороны срочно возводит в Омеге.

— К сожалению, у одного из строителей подтвердился диагноз. Он 23 апреля попал в инфекционную больницу с признаками ОРВИ, а на следующий день сделанный анализ подтвердил наличие инфекции, — сказал М.Развожаев.

Перед отправкой этой группы вахтовиков в Севастополь больше недели назад все рабочие прошли двойное тестирование и имели отрицательные результаты. По предположениям, заражение случилось уже в Севастополе в результате контакта с другими рабочими, которые находятся в городе уже давно и проживают в хостеле по ул.Отрадная, 18.

— В хостеле на Отрадной проживали вместе с ним 60 других рабочих. 13 жили с ним в одной комнате. Трое с плохим самочувствием отправлены сейчас в инфекционную больницу, но по ним диагноз пока не подтвержден. Остальные переведены во флотский госпиталь в Омеге и находятся в режиме обсервации, — продолжил М.Развожаев.

Наибольшую обеспокоенность, по его словам, вызывает то обстоятельство, что на стройке в Омеге в две смены работают 700 человек (объект должны сдать к 15 мая).

— Вместе с командующим Черноморским флотом нами было принято решение с 25 апреля перевести стройку в режим обсерватора. Скорее всего, у большинства строителей вирус не подтвердится, но надо обезопасить севастопольцев и самих строителей, — сообщил руководитель города.

В развитие темы он сказал, что в Омеге разворачивает большой палаточный лагерь, и все рабочие, которые размещались в разных местах города, будут переведены прямо на стройку, откуда никуда выходить не будут. Там будет проводиться термометрия, а у тех, кто почувствует себя плохо, сразу будут брать анализы.

Неприятным моментом является то, что среди 700 рабочих примерно 200 — севастопольцы, которые проживают с семьями. С ними проведена встреча, объяснена ситуация. Каждому будет вручено постановление Роспотребнадзора о самоизоляции. Власти города и командование ЧФ предложили им самоизолироваться на стройке в палаточном лагере и продолжать работу.

Второй военный строитель, также госпитализированный вчера в инфекционный стационар, работал на стройке объекта на Бельбеке.

— Там работают порядка 80 человек. Теперь в лагере из вагончиков также установлен режим обсерватора без возможности покинуть территорию стройки, — назвал очередного заболевшего М.Развожаев.

В заключении врио губернатора сообщил, что после начала работы в Севастополе лаборатории по коронавирусу и взятия анализа у сотрудников инфекционной больницы выявилась заболевшая медсестра. Еще до получения подтверждения диагноза женщина была помещена в бокс вследствие недомогания. По мнению М.Развожаева, это может говорить о несоблюдении техники безопасности.

— Мною принято решение, что уже с сегодняшнего дня всему медперсоналу инфекционной больницы мы будем рекомендовать в период, пока ситуация будет нарастать, жить не дома, а в гостинице, которая будет оплачиваться из бюджета, включая питание, — сказал врио губернатора.

По его словам, на такой же режим планируется перевести больницу №9, которая тоже заточена под работу с covid-19.

— Это не значит, что сейчас мы запретим все и вся, городу надо научиться жить в условиях вируса и соблюдать правила безопасности, — подытожил М.Развожаев.