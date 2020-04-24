В Крыму после 30 апреля режим повышенной готовности не отменят

Требования не покидать дома без острой необходимости, соблюдать социальную дистанцию и носить маски сохранятся в Крыму и после возобновления с 1 мая работы нескольких отраслей бизнеса, сообщил на ежедневном совещании по предупреждению распространения коронавируса на полуострове глава республики Сергей Аксенов.

В республике из-за пандемии коронавируса введен режим повышенной готовности. До 30 апреля действуют ограничения на работу некоторых организаций и предприятий, граждан обязали не покидать дома без острой необходимости. С 1 мая к работе должны приступить салоны красоты и парикмахерские, ремонтные мастерские, химчистки, хозяйственные, авто- и строительные магазины, а также фирмы, предоставляющие услуги кадастровых инженеров. При этом им необходимо будет подписать уведомления о необходимости соблюдать требования санитарно-эпидемиологической службы.

«С учетом того, что у нас [с 1 мая] увеличится количество работающих предприятий, хочу крымчанам напомнить: это не значит, что у нас [будет] снят режим повышенной готовности. Не отменены карантинные мероприятия, не отменены требования с точки зрения соблюдения дистанции друг от друга, ношения защитных масок врачам, полицейским и росгвардейцам», — цитирует С.Аксенова ТАСС.

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации решение о возобновлении работы предприятий будет отменено

В Крыму под медицинским наблюдением из-за нового коронавируса находятся 1032 человека: дома — 854, в стационарах — 77, изолированы в обсерваторах — 101.

По данным Роспотребнадзора, всего выявлено 57 положительных тестов на коронавирус. Лечение продолжают 28 человек, выздоровели 29.