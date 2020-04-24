Севастопольцы много ели, строили и стриглись

Крымстат подготовил статистические данные по социально-экономическим отраслям Севастополя за январь – март 2020 года.

Жилищное строительство

За первые три месяца года за счет собственных и заемных средств в Севастополе введено в эксплуатацию 815 жилых зданий общей площадью 122,5 тысячи кв.м. Из них половина построена на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства.

Населением построено 807 домов общей площадью 101 тысяча кв.м, в том числе в сельской местности — 50. Их площадь составила 7,6 тысячи кв.м.

О строительной деятельности

Объем строительных работ, выполненных предприятиями Севастополя за январь – март, составил 804 миллиона рублей, что почти на 47% меньше, чем за соответствующий период предыдущего года. Крупными и средними организациями выполнено работ на 377,5 млн рублей, что на 44% меньше объема аналогичного периода 2019 года. При этом 93,5% от общего объема работ пришлось на строительство инженерных сооружений.

Работа транспорта

В марте 2020 года услугами пассажирского транспорта (кроме предприятий малого бизнеса) воспользовались почти четыре миллиона пассажиров. Рост в 1,7 раза по сравнению с мартом предыдущего года.

Торговля и общественное питание

Оборот в этих отраслях за январь – март составил порядка 15 миллиардов рублей. Жители города израсходовали на приобретение товаров на 410 миллионов рублей больше, чем за аналогичный период 2019 года.

По сравнению с прошлым годом оборот розничной торговли увеличился на 2,4%.

Торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, реализующими товары вне рынков, сформировано 90% оборота. Из них крупными организациями — 35%, индивидуальными предпринимателями — 24%. Доля розничных рынков и ярмарок составила примерно 10%.

Пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий продано на сумму около 7 миллиардов рублей, что выше уровня прошлого года на 0,5%.

На покупку продовольственных товаров по сравнению с прошлым годом было потрачено на 5 миллионов рублей больше.

Непродовольственных товаров было продано почти на 8 миллиардов рублей, что выше уровня прошлого года на 4,2% (рост на 405 млн рублей), чем в тот же период прошлого года.

На конец марта 2020 года в организациях имелось товарных запасов на пять с половиной миллиардов рублей. Что соответствует обороту розничной торговли на 71 день. На тот же период 2019 года было 5 миллиардов рублей на 74 дня.

Предприятиями общественного питания реализовано продукции на полтора миллиарда рублей, что составляет 118% к январю – марту 2019 года. Наибольшую долю в этой отрасли занимают индивидуальные предприниматели, хотя их численность снизилась примерно на 8% относительно того же периода прошлого года.

Рынок платных услуг

По предварительным данным в марте 2020 года населению оказано платных услуг почти на 3 миллиарда рублей, что примерно на 2% меньше, чем в феврале 2020 года и на 2,3% меньше по отношению к марту 2019 года.

В основном население пользовалось платными бытовыми услугами — 32%, коммунальными — 17%, жилищными — 11%, прочими виды платных услуг — 7%, транспортными услугами — 6%, системы образования — 6%, телекоммуникационными — 6%, медицинскими — 4%, услугами учреждений культуры — 4%.

В марте населению оказали платных бытовых услуг на сумму порядка одного миллиарда рублей, что составляет примерно 94% к марту 2019 года.

Основной частью бытовых услуг являются ремонт и строительство жилья и других построек — 60%, парикмахерские услуги — 15,5%, изготовление и ремонт мебели — 8%.