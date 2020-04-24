Пляж «Хрустальный» выкладывают тротуарной плиткой

Пляжную зону на мысе Хрустальный выкладывают тротуарной плиткой. Но работы лишены всякого смысла: плитку разобьет и смоет первый серьезный шторм.

Читатели позвонили в редакцию «Севастопольской газеты» и сообщили «о плитке на Хрусталке» и припомнили знаменитый ноябрьский шторм 2007 года, который разбил набережную Приморского бульвара и смел с нее многочисленные стационарные и нестационарные объекты. А в марте 2013-го волны серьезно разворотили гранитные плиты у Памятника затопленным кораблям.

Что касается пляжа «Хрустальный», то на памяти севастопольцев еще свежи воспоминания о попытках облагородить его в самый разгар зимы зеленым резиновым покрытием, которое было разрушено морской стихией в течение всего лишь месяца.

Местным жителям не надо рассказывать о безжалостных норд-остах, которые то и дело атакуют севастопольские бухты. Но новым оператором пляжа по результатам проведенного тендера выбрана не местное, а московское предприятие ООО «СК-Сервис», взявшее пляж в аренду на 10 лет, с предложенной суммой инвестиций в 15,37 млн рублей.

Новый оператор зашел на объект со своими представлениями о благоустройстве и готов представить севастопольцам обновленный пляж уже 1 июня, включая покрытие из тротуарной плитки, укладка которого в настоящее время идет полным ходом.

Присутствующий на объекте руководитель стройки Александр заверил «Севастопольскую газету» в долговечности укладываемого покрытия, правда, оговорился, что 100-процентную гарантию никто дать не может.

— Шторма могут быть серьезные, но мы на 90% уверены, что будет все отлично! — прокомментировал он выполняемые работы.

По его словам, крепость покрытию должно придать цементно-песчаное основание, на которое укладывается плитка. Кроме того, фактором защиты, как предполагается, станут армированный бетонный борт по кромке пляжа и крепящаяся к нему арматурная сетка.

Он также рассказал, что по благоустройству пляжа разработан целый проект, который включил замену старого ограждения набережной на новое с балясинами и устройство детской площадки с покрытием из резиновой плитки. Кроме того, в детской зоне планируется устроить большую деревянную песочницу площадью 60 кв.м и бассейн.

— Поскольку мы не можем здесь организовать детский бассейн непосредственно в море, решили поставить каркасный бассейн с сообщающейся системой и циркуляцией морской водой. Здесь же будет организована спортивная площадка, оборудованная турниками, брусьями и т.д. Отдельно планируется устроить площадку для инвалидов со спуском в воду, а также теневые навесы наподобие тех, что были раньше, — рассказал Александр.

Все прежние кафе на набережной уже разбираются и будут заменены новыми конструкциями, выполненными в едином архитипе. Проект также предусматривает разбивку клумб и устройство общего озеленения.

— Красиво будет! Мы хотим, чтобы это был пляж, достойный не только Севастополя, но и Крыма, — пообещал Александр, добавив, что, невзирая на сложную эпидемиологическую обстановку, работы планируется завершить в срок.

Разумеется, он не стал скрывать, что оператор рассчитывает на окупаемость вложенных инвестиций, поэтому, кроме прибыли от кафе, за прокат пляжного инвентаря — шезлонгов, лежаков (10 штук для инвалидов — бесплатные) и т.д. надо будет платить. Но вход в пляжную зону останется свободным.

И все же при всей привлекательности планов вопрос долговечности нового покрытия вызывает вопросы.

— Оператор выбрал явно не самое затратное решение, использовав в качестве основания не специальный клеющий состав и не прочный гидротехнический бетон, а всего лишь цементно-песчаную смесь, без учета силы и мощи морской стихии, — оценил увиденное строитель-практик, указав при этом на старое, местами разрушенное покрытие из монолитного бетона. — Видите, здесь тоже когда-то была арматурная сетка. И где она?