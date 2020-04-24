Парапеты Таврической лестницы обещают сделать дважды

На то, что парапеты, ограждающие Таврическую лестницу, выполняют из камня-ракушечника, как обычно, первыми обратили внимание севастопольские общественники.

Напомним, что на ул.Большая Морская, где с прошлой осени Москвой ведутся работы по реконструкции, данный объект не впервые попадает под критику. Сначала речь шла о диабазовых ступенях, которые по строители запросто заменили на гранитные. Правда, под давлением горожан власти в итоге пошли на попятную и согласились вернуть исторический диабаз на место.

Разумеется, не просто так. Руководству города пришлось-таки признать, что Таврическая лестница является охраняемым объектом архитектуры и градостроительства местного значения с 1 июня 1990 года, что раньше почему-то категорически отрицалось. Возвращение законного статуса вроде бы определило понимание, что ремонт лестницы требует бережного и грамотного подхода, но...

Никогда такого не было, и вот опять

Но кто мог предположить, что спустя всего пару месяцев к вопросу Таврической лестницы придется вернуться вновь. На этот раз в связи с устройством ограждающих парапетов из... ракушечника.

— Судя по тому, что я увидел, в качестве основного материала выбрана «ракушка». С моей точки зрения, это спорное решение, нехарактерное для Севастополя. При том, что это натуральный материал, часто используемый в строительстве, в исторической застройке мне встречался только «под штукатурку». Но и совершенно непонятна разность цветового решения», — написал на своей страничке в соцсети общественник Иван Комелов.

Его полностью поддержал и профессиональный реставратор Анатолий Туманов. Как и в случае со ступенями, его в первую очередь беспокоит вмешательство в процесс реставрации нелицензированных специалистов, что недопустимо с позиции выполнения работ на охраняемом законом объекте.

— Работы там ведутся неизвестно кем. По моим сведениям, некой, не имеющей соответствующей лицензии, организацией, что абсолютно недопустимо. Дело не только в используемых материалах, а в том, что какие-то люди со стороны, без лицензии на проведение реставрационных работ не должны прикасаться к такого рода объектам, — считает А.Туманов.

«Севастопольская газета» решила убедиться в происходящем на месте. 22 апреля работа на объекте кипела, а руководитель процесса, назвавшийся Вадимом Викторовичем и «севастопольцем с пятилетним стажем проживания в городе», с готовностью поделился своими производственными планами.

Шей да пори!

— Я, как частное лицо, пришел восстановить лестницу, — сходу заявил Вадим Викторович, для начала напомнив о недостаточно хозяйском отношении к лестнице в советский и украинский периоды. Зато теперь, по его словам, все будет совсем иначе. Как? Оказалось, что методом замены опять же изначально использованного, но ныне не разрабатываемого коалитового известняка на близкий по составу и структуре крымбальский камень, которого пока нет в наличии.

Однако наш собеседник уже заказал крымбальский камень и ожидает первой поставки «где-то через неделю». Далее он объяснил, что ныне производимая кладка из ракушечника — временная, и уже через неделю будет разобрана и заменена.

— Разберем и сделаем, как положено, — удивил ответом Вадим Викторович. На вопрос, зачем делать пустую работу, он представил весьма сомнительное объяснение: «Как же она будет стоять разобранной?»

Более того, он пообещал полностью за свой счет и с использованием 3D-сканера изготовить декоративные архитектурные элементы у основания лестницы (волюты).

Потому что люблю

— Ну, люблю я Севастополь, и хочу, чтобы в нем все было красиво! — в очередной раз повторил «спонсор», тут же указав на еще один обновленный им объект на ул.Большой Морской — афишную тумбу — почему-то установленную на квадратный постамент, который, по его словам, был здесь всегда. Только после телефонного звонка к руководителю ООО «Горсправка» удалось восстановить истину: постаментом тумба обзавелась только в декабре 2019 года, после скандального падения на нее в результате благоустройства столба освещения.

По телефону владелец афишных тумб также настоятельно попросил отказаться от идеи устройства на тумбе черепичной крыши. И, кстати, от еще одной новоявленной идеи — набить по углам постамента деревянные планки, которые должны выполнять роль скамеек, аккурат у пешеходного перехода.

Но по словам Вадима Викторовича, тумба восстановлена в первоначальном виде, включая орнамент у верхнего контура: будучи замазан цементом, он сохранился лишь частично.

— Сделал слепок и воссоздал таким, каким орнамент был в середине 50-х годов, — с явным удовольствие сообщил наш собеседник.

Кстати...

«Севастопольская газета» сообщала об опубликованном в феврале 2020 года на сайте правительства Севастополя экспертном заключении по результатам государственной историко-культурной экспертизы, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия регионального значения при проведении работ по благоустройству ул.Большой Морской. Так вот, в этом документе общее состояние Таврической лестницы в целом оценено, как удовлетворительное. Так что остается только догадываться, почему спустя всего два месяца, судя по проводимым работам, это оказалось не так.