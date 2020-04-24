Лишенный прав водитель из Крыма пьяным ездил по Севастополю

В ходе следствия было установлено, что в октябре 2018 года 26-летний житель Республики Крым уже был осужден по ст.264.1 УК РФ «Нарушение Правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» к обязательным работам на срок 320 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами 2 года 6 месяцев.

На путь исправления злоумышленник не стал. В январе 2020 года он, находясь в состоянии опьянения, сел за руль автомобиля «Мазда», но далеко уехать не успел. Двигающийся по странной траектории и постоянно глохнущий автомобиль попал в поле зрения инспекторов ДПС.

Во время проверки полицейские установили, что правонарушитель никогда не обучался вождению в автошколе, не получал водительское удостоверение, а также имел судимость за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Поскольку у водителя имелись признаки опьянения, автоинспекторы предложили ему пройти процедуру освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, которая подтвердила, что мужчина действительно пьян.

Учитывая, что злоумышленник совершил правонарушение, имеющее признаки преступления, материалы для дальнейшей проверки были направлены в ОМВД России по Нахимовскому району. По результатам расследования мужчине предъявлено обвинение в «Нарушении Правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Степень вины и меру наказания обвиняемому определит суд, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.