Из-за коронавируса перенесли сроки ремонта кораблей

Корабли «Самум», «Бора», «Суздалец» и катер «Шуя» в рамках гособоронзаказа проходят плановый ремонт ракетно-артиллерийского вооружения на 13-м судоремонтном заводе в Севастополе. Работы завершатся на несколько месяцев позже, чем планировалось, сообщила газета «Известия» .

Окончание ремонта сдвинулось до октября из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.

Как сообщает издание, завод для полноценного изучения пусковых установок собирался привлечь специалистов из других городов. 10 апреля был объявлен конкурс на эти работы. Завершить их планировали: на «Шуе» — к 30 апреля, на «Самуме» — не позднее 9 июня, на «Боре» — до 17 августа, на «Суздальце» — к 20 августа.

Но в Севастополе и в Крыму в настоящий момент действует режим самоизоляции, поэтому все лица, прибывающие на полуостров из других регионов, должны пройти двухнедельный карантин. Привозить необходимых для ремонта специалистов сейчас нет смысла. В результате сроки окончания работ были сдвинуты до 1 октября. Вызывать специалистов будут после отмены режима самоизоляции.