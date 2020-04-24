«Илью Муромца» сохранят и поставят на крыло

Скамья-самолет, установленная в 2018 году в сквере у ДКР, его реконструкцию переживет.

О том, что артобъект «Севпарков» самолет «Илья Муромец» при реконструкции площади перед Дворцом культуры рыбаков сохранят, руководителю общественной организации Ольге Глуховой сообщил начальник Управления благоустройства Севастополя Николай Аралин.

— Для нас эта новость стала приятной неожиданностью. Мы-то думали, что нашему самолету в новом парке места не найдут, — делится впечатлениями О.Глухова.

По ее словам, в управлении благоустройства пообещали не только сохранить артобъект, но и обновить его, а также пригласить представителей организации во время переноса самолета подрядчиком на новое место.

— Оказывается, он удачно вписался в проект реконструкции и даже стал его центральной частью. Для него выложат площадку из плитки, так что наш самолет продолжит жить и обретет свою новую взлетную полосу, а со временем, возможно, обрастет историей и легендами, — улыбается руководитель общественной организации.

Самолет в сквере у Дворца культуры рыбаков (ул.Корчагина) был установлен в марте 2018 года. Проект разработали в архитектурных мастерских «Территориум» на форуме «Таврида» (смена молодых архитекторов, дизайнеров, урбанистов) и реализовали при поддержке правительства Севастополя.

Артобъект самолет «Илья Муромец» — это уменьшенная в три раза копия бомбардировщика-биплана С-22 дальней авиации Российской Империи времен Первой мировой войны.

Сюжеты авиаторства несут в себе идеологию мужества и смелости, что в целом созвучно духу Севастополя. Инсталляция «Илья Муромец» — это одновременно скамья с навесом и столиком, фотозона и городок для детей.