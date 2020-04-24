Дмитрия Овсянникова освободили от должности замглавы Минпромторга

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова в связи с сокращением его должности.

Копия соответствующего распоряжения от 23 апреля опубликована в четверг в официальном Телеграм-канале «Единой России».

«Освободить Овсянникова Дмитрия Владимировича от должности заместителя министра промышленности и торговли РФ в связи с сокращением этой должности», — цитирует документ ТАСС.

Ранее Д.Овсянников был исключен из рядов «Единой России» за скандал, устроенный 5 апреля в аэропорту Ижевска. Полицейские составили админпротокол на чиновника, который прошел мимо контроля, отказавшись показывать посадочный билет, а после просьбы показать документы начал нецензурно выражаться.

Д.Овсянников на своей странице в «Фейсбуке» принес извинения за нецензурную лексику, подчеркнув, что не отказывался от выполнения законных требований сотрудников службы авиабезопасности и полиции, хотя они были чрезмерными.

СМИ сообщают, что на 22 мая в Завьяловском районном суде Удмуртской Республики будет рассматриваться дело о мелком хулиганстве и неповиновении полиции в отношении Д.Овсянникова.

Напомним, что Д.Овсянников стал замминистра промышленности и торговли РФ в октябре 2019 года, после того как по собственному желанию покинул пост губернатора Севастополя.