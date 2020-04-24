Брат с сестрой не поделили дом

В поселке Раздольное на северо-западе Крыма в сгоревшем доме погибли женщина и двухлетний ребенок. Причиной пожара стал поджог, который совершил брат погибшей.

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю возбуждено уголовное дело по факту убийства двух лиц, среди которых малолетний ребенок, заведомо находящийся для виновного в беспомощном состоянии, совершенного с особой жестокостью общеопасным способом.

Следствием предварительно установлено, что 24 апреля в 4 часа утра в правоохранительные органы поступило сообщение о возгорании частного дома по ул.Восточная поселка Раздольное. При тушении пожара обнаружены тела 30-летней женщины и ее двухлетнего сына. Муж погибшей находится в больнице с ожогами в состоянии комы.

Установлено, что накануне у женщины и проживающим с ее семьей братом произошел конфликт на почве вопроса домовладения, после чего мужчина поджег дом и скрылся. Его тело обнаружено сотрудниками правоохранительных органов недалеко от дома с признаками суицида.

В настоящее время на месте работают руководство и сотрудники Раздольненского межрайонного следственного отдела, руководство и следователи-криминалисты управления криминалистики Главного следственного управления во взаимодействии с сотрудниками МВД. Проводится осмотр места преступления с применением криминалистической техники и экспертных возможностей.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства Главного следственного управления.