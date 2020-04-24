Безконкурсных подрядчиков должен одобрить Минфин

Министерство финансов России будет согласовывать выбранных без конкурса подрядчиков для госконтрактов Севастополя и Республики Крым.

Госзаказчики в Крыму и Севастополе теперь могут заключать республиканские и муниципальные контракты, а также контракты в рамках ФЦП, не придерживаясь требований 44-го федерального закона.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2020 №543 «О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на согласование порядка выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении закупок для обеспечения государственных нужд Республики Крым и Севастополя, муниципальных нужд муниципальных образований Республики Крым и Севастополя» до 31 декабря 2022 года порядок выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), предусмотренного ст.24 Федерального закона №44-ФЗ будет согласовывать Минфин России.

Такой порядок будет действовать для закупок оборудования и техники, работ по выполнению инженерных изысканий, архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту, сносу объектов капитального строительства (включая автомобильные дороги), работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, работ по благоустройству территорий.

Подобные изменения стали возможны после прямого обращения к Президенту России Владимиру Путину со стороны губернаторов Крыма и Севастополя. Теперь у них есть право заключать государственные контракты с подрядчиком на выполнение работ без торгов и конкурсных процедур.

Новый порядок должен повысить эффективность реализации федеральной целевой программы Социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя.