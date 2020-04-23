В инфекционной больнице — 20 заболевших коронавирусом

По сообщению пресс-службы правительства Севастополя, на утро 23 апреля в стационаре городской инфекционной больницы проходят лечение 20 пациентов с подтвержденным диагнозом covid-19.

Таким образом с начала года общее количество заболевших составило 25 человек, пятеро из которых выписаны из больницы после выздоровления.

Под наблюдением в инфекционной больнице остаются 110 человек, еще 1679 наблюдаются по месту жительства.

В пансионате «Изумруд», в режиме обсерватора, находятся медработники из четвертой горбольницы. Кроме того, в Свято-Георгиевском монастыре проходят карантинный период 21 человек.