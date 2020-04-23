Территорию у Псилерахского карьера очистили от бытового мусора

Силами Балаклавского рудоуправления совместно с представителями Департамента городского хозяйства правительства Севастополя проведены работы по уборке бытового мусора, выявленного на территории производственного участка предприятия в районе Псилерахского карьера.

В конце декабря 2019 года доступ работникам БРУ к территории у карьера был блокирован представителями иногородней частной охранной структуры. А в апреле в адрес АО «Балаклавское РУ» было направлено предписание Департамента городского хозяйства о необходимости уборки территории производственного участка с кадастровым номером 91:01:007:004:38, расположенного в районе Псилерахского карьера.

22 апреля представители рудоуправления и департамента обследовали данную территорию, после чего начались работы по уборке выявленного там бытового мусора.

«Поскольку доступ к данной территории БРУ с декабря был блокирован представителями иногородней частной охранной структуры, потребовалось участие правительства Севастополя в решении проблемы уборки бытового мусора и самой производственной деятельности предприятия на данном участке, — объяснил ситуацию руководитель АО «Балаклавское РУ» Владислав Шмельков. — Теперь, благодаря государственной позиции руководителя Департамента городского хозяйства Севастополя Евгения Горлова, наше предприятие сможет не только содержать в чистоте всю территорию предприятия, но и полностью выполнять задачи регулярной поставки стройматериалов на социальные объекты Севастополя».

БРУ возобновило производственную деятельность на этом участке и, соответственно, уборку бытового мусора в полном объеме, как и на остальной своей территории, сообщила пресс-служба предприятия.

Справка

АО «Балаклавское РУ» — градообразующее предприятие Балаклавского района и бюджетообразующее предприятие Севастополя. Основной поставщик продукции на Крымский содовый завод и строительных материалов на инфраструктурные объекты Севастополя и Республики Крым — Крымский мост, федеральная трасса «Таврида», реконструкция аэропортов в Симферополе и Севастополе.