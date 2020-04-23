Севастопольскому Дворцу пионеров — 95!

Уже 95? Неужели 95? А между тем за массивной входной дверью так же, как много лет назад, гулко повисает тишина во время кружковых занятий или когда в зале идет концерт. А после, когда все заканчивается, главный вестибюль и коридоры на этажах словно взрываются ребячьей многоголосицей и детским смехом.

Здесь многие начали свой путь в творчество, а повзрослев, вспоминали о Дворце пионеров, Дворце детства и юности, Дворце детского и юношеского творчества (так он назывался в разные годы), как об одной из самых интересных жизненных страниц.

Здесь столько всего случилось — первые успехи и первые, окрыляющие похвалы педагогов, робкие, а затем уверенные победы во всевозможных конкурсах и фестивалях, одержанные лично и целыми коллективами. Так было, так есть, так будет!

Дворец сегодня — это 3,5 тысячи учащихся ежегодно, а еще 130 сотрудников, 106 из которых — педагоги, причем 65% награждены правительственными и ведомственными наградами. А еще это 40 образовательных программ, 13 образцовых коллективов, отмеченных победами в национальных и международных конкурсах и фестивалях.

Сомнительно, что кто-то возьмется сосчитать точное или хотя бы приблизительное количество воспитанников Дворца за все годы. Главное другое — в свои 95 он остается ровесником того вихрастого мальчишки, впервые приведенного за руку мамой и во все глаза смотрящего на открывшийся ему за тяжелой дверью новый для него мир.