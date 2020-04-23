Щепой можно засыпать откосы, но не обочины

В начале апреля «Севастопольская газета» сообщила, что на подъеме от Ялтинского кольца к Сапун-горе в ходе работ по очистке обочин от древесного сухостоя и дикорастущего кустарника, работники Севавтодора засыпали обочины дороги с двух сторон щепками.

Тогда в праведном экологическом порыве «Севастопольская газета» обратилась за разъяснениями к экспертам, которые объяснили, что щепки никакого отрицательного воздействия на состояние природы и почвенного покрова, в том числе, не окажут, а даже пойдут на пользу расположенной у дороги лесополосы.

Но существует другая сторона вопроса: насколько нормативен такой способ устройства и содержания дорожных обочин. Ответ на соответствующий информационный запрос «Севастопольская газета» получила от пресс-службы Федерального дорожного агентства.

В пояснении говорится, что в соответствии с государственными элементными сметными нормами на работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования и мостовых сооружений на них продукт дробления (щепу) можно разбрасывать по откосу и в полосе отвода автомобильной дороги для дальнейшего перегнивания, но использовать ее для засыпки либо для укрепления обочин недопустимо.

Обочина является частью автомобильной дороги, устроенная в соответствии с нормативными документами из соответствующих дорожно-строительных материалов, к которым щепа не имеет отношения.

Щепа на обочине дороги может спровоцировать ДТП при наезде колеса на такое препятствие.