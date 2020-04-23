«Отдел по борьбе с коронавирусом» оказался фейком

Автомобиль с броской наклейкой «Отдел по борьбе с коронавирусом» не пошел проверку на тонировку, а у водителя не оказалось страхового полиса ОСАГО.

Внимание сотрудников Отдела ГИБДД ОМВД России по городу Алуште привлек тонированный автомобиль «Лада», на котором была надпись: «Отдел по борьбе с коронавирусом COVID-19».

В ходе проверки с помощью специальных приборов было установлено, что на автомобиле установлены тонированные стекла, не соответствующие техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств. Помимо этого, у 23-летнего водителя отсутствовал полис ОСАГО.

«В отношении мнимого борца с коронавирусом составлено три протокола об административных правонарушениях. Тонировку и наклейки с автомобиля по требованию полицейских водитель удалил на месте», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.