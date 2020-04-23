«Москву» отремонтируют за два месяца

Флагман Черноморского флота — гвардейский ракетный крейсер «Москва» — 21 апреля заведен в сухой док для выполнения ремонтных работ и сервисного обслуживания.

13-й судоремонтный завод ЧФ возобновил работу после декады самоизоляции, объявленной в конце марта для противодействия пандемии коронавируса. При этом судоремонтники, достигшие 65-летнего возраста, к работе не допускаются — их самоизоляция продолжается. Часть сотрудников работает дистанционно.

Временное отсутствие некоторых специалистов непосредственно на своих рабочих местах не влияет на ритм производства, сроки и качество судоремонта, подчеркнули в пресс-службе завода.

— «Москва» поставлена в Северный док, который сегодня принадлежит Севастопольскому филиалу ООО «Ремкор». Эта фирма предоставляет доковые услуги, а основные работы выполняют специалисты 13-го судоремонтного завода, — сообщил курирующий этот объект старший строитель кораблей завода Дмитрий Котловский.

По его словам, ремонтные работы на ракетном крейсере по плану продлятся в течение 60 суток. Это относительно непродолжительный период времени при большом объеме работ, поэтому ремонт идет в три смены и в выходные дни.

В общей сложности в работах заняты около 400 специалистов-судоремонтников.