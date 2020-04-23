Купили в интернете фальшивые купюры и активно ими расплачивались

Сотрудниками полиции раскрыта схема сбыта фальшивых купюр, которые в массовом порядке распространялись в столице Крыма.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела экономической безопасности УМВД России по Симферополю по подозрению в сбыте поддельных купюр задержаны двое местных жителя 32-х и 26-ти лет.

Со слов одного из подозреваемых, подделки они получали через один из тематических интернет-сайтов. Вступив в сговор со своим другом, они заказали 50 поддельных купюр номиналом 5000 рублей, уплатив за них 86 тысяч рублей. Заказ получили через курьера службы доставки.

Часть поддельных купюр подозреваемым удалось сбыть при совершении покупок на территории Симферополя. Оставшиеся денежные знаки изъяли сотрудники полиции в ходе обыска.

Следственным управлением УМВД России по Симферополю возбуждено уголовное дело за сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации. Максимальное наказание за данное преступление — восемь лет лишения свободы.