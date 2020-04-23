Дело бывшего замдиректора Севавтодора передали в суд

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя директора по правовым вопросам ГБУ «Севастопольский Автодор». Он обвиняется в покушении на получение взятки в крупном размере, подстрекательстве в вымогательстве и мошенничестве.

Следователи установили, что к сотруднику Севавтодора обратился местный житель, представляющий интересы фирмы, с предложением купить у них запчасти для дорожной техники. Эту информацию сотрудник довел до замдиректора и начальника отдела размещения госзаказов. Они за содействие в заключении договоров потребовали взятку в размере 250 тысяч рублей. Но представитель фирмы отказался от роли посредника.

Замдиректора, используя свое служебное положение, путем уговоров и угроз подстрекал начальника отдела на совершение вымогательства у сотрудника Севавтодора 225 тысяч рублей, угрожая в случае отказа распространить в отношении последнего сведения, порочащие его честь, достоинство и подрывающие репутацию. Сотрудник, восприняв угрозу реально, передал начальнику отдела деньги, которые в дальнейшем должностные лица распределили между собой.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и Севастополю при содействии Департамента общественной безопасности правительства города.

Также в ходе следствия установлено, что замдиректора и начальник отдела с привлечением предпринимателя, путем обмана и введением в заблуждение директора ГБУ «Севастопольский «Автодор», организовали мошенническую схему по заключению контрактов на поставку товаров для нужд предприятия по завышенной цене. В результате чего Севавтодору был причинен материальный ущерб на сумму свыше 1,7 млн рублей. Данную разницу, полученную в результате завышения цен, сообщники разделили между собой.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщила пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

Уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела размещения государственных заказов ГБУ «Севастопольский Автодор» в связи с заключением им досудебного соглашения со следствием выделено в отдельное производство и в настоящее время расследуется.

Также завершено расследование уголовного дела в отношении предпринимателя, которому следствие вменяет совершение мошенничества в крупном размере.