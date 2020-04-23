C бывшего главного архитектора Севастополя снят домашний арест

Главному архитектору Севастополя Александру Моложавенко в очередной раз изменили меру пресечения: с домашнего ареста на запрет определенных действий. Об этом сообщила пресс-служба Киевского районного суда Симферополя.

Консультант общего отдела аппарата суда Нина Ворончук рассказала «Севастопольской газете», что мера пресечения была изменена по ходатайству следователя. Суд ходатайство удовлетворил. Ограничения будут касаться следующих сфер жизни А.Моложавенко. Бывшему главному архитектору запрещено менять место проживания, использовать средства связи и интернет, кроме обращения в экстренные и аварийные службы, такие как скорая помощь, полиция и другие, а также отправлять и получать почтовые и телеграфные отправления.

На вопрос, что означает смягчение меры пресечения, Н.Ворончук ответила, что уполномочена комментировать только фактические события. О дате следующего заседания по уголовному делу в отношении А.Моложавенко на данном этапе ей ничего не известно.

Директор Департамента архитектуры и градостроительства правительства Севастополя А.Моложавенко является фигурантом двух уголовных дел о превышении полномочий. Незаконной выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию второй и шестой очередей строительства здания на Фиолентовском шоссе, 134. И в связи с делом об обрушении подпорной стены и стоянки у многоквартирного дома на пр.Победы, 2-Б.

А.Моложавенко находился под стражей с октября 2019 года. Через месяц мера пресечения ему была изменена на домашний арест и неоднократно продлевалась.