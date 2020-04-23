Арестован глава управления Службы госстройнадзора Крыма

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении начальника Управления государственного строительного надзора Службы государственного строительного надзора Республики Крым. Ему предъявлено обвинение в покушении на получение взятки через посредника в особо крупном размере.

Следствием установлено, что в марте 2020 года начальник управления неоднократно давал незаконные указания подчиненным при проверках строительных объектов принуждать застройщиков к заключению договоров на оказание услуг строительного контроля с подконтрольным ему ООО «Крымская служба технического заказчика».

Исполняя незаконное указание начальника, должностные лица Службы государственного строительного надзора — заведующий отделом и главный консультант отдела — в ходе проверки объекта потребовали от представителя ООО «Петрокомплект» заключить такой договор. А в качестве посредника на получение взятки в интересах начальника управления выступил директор ООО «Крымская служба технического заказчика». При личной встрече он потребовал заключить фиктивный договор между ООО «КСТЗ» и ООО «Петрокомплект» по осуществлению строительного контроля в процессе возведения жилого комплекса «Евпатория» в размере 200 тысяч рублей ежемесячно на протяжении всего периода строительства, рассчитанного на 60 месяцев.

После того, как первая сумма была заплачена предпринимателем, сотрудники стройнадзора, а после генеральный директор ООО «КСТЗ» были задержаны представителями ОЭБиПК УМВД по Симферополю. Судом по ходатайству следствия руководителю стройнадзора избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Заведующему отделом и главному консультанту отдела вменяется получение взятки за общее покровительство по службе в пользу взяткодателя в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору, генеральному директору ООО «Крымская служба технического заказчика» — посредничество во взяточничестве в особо крупном размере. Ранее всем им была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сотрудниками следственного отдела по Центральному району Симферополя устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается, сообщила пресс-служба Следственного комитета.