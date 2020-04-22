В Крыму пропал замглавы департамента культуры Москвы

Ялтинские полицейские устанавливают местонахождение мужчины, который прибыл в Крым из Краснодарского края на такси и не выходит на связь, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

«В УМВД России по городу Ялте поступила информация о розыске гражданина 1973 года рождения, который, по предварительным данным, прибыл в Ялту из Краснодарского края на такси и больше на связь не выходил, — говорится в сообщении ведомства. — В настоящее время сотрудниками полиции осуществляется комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения гражданина».

Источник в силовых структурах полуострова уточнил ТАСС, что речь идет о заместителе руководителя департамента культуры правительства Москвы Леониде Ошарине.

Об исчезновении Л.Ошарина ранее сообщил ряд СМИ. Отмечалось, что чиновник исчез еще в конце марта и мог направиться из Москвы сперва в Краснодарский край, а оттуда в Крым.