В Крыму активизировались клещи

На полуострове уже 11 случаев заболевания клещевым боррелиозом, сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.

В медицинские организации Крыма участились обращения граждан по поводу присасывания клещей. К середине апреля количество таких обращений выросло, хоть жители полуострова должны соблюдать самоизоляцию.

Результаты исследования клещей, снятых с людей, свидетельствуют, что в 15,4% случаев они инфицированы вирусом иксодового клещевого боррелиоза.

«С начала года на территории республики зарегистрировано 11 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом. В 2019 году за этот же период было девять подобных случаев», — сообщает Роспотребнадзор.

Первый пик активности клещей в Крыму приходится на апрель-май, поэтому, находясь на природе, необходимо использовать средства индивидуальной защиты, а после прогулки проводить само-и взаимоосмотры.

Если присасывание клеща произошло, то для исключения заражения и в целях диагностики заболеваний, передающихся иксодовыми клещами, необходимо незамедлительно обратиться в медицинское учреждение.

Клещи, снятые с людей, могут быть исследованы в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»: Симферополь, ул.Набережная, 67; Феодосия, ул.Чкалова, 62. А также в любой лаборатории, имеющей соответствующую область аккредитации.