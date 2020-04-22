В Ялте нашли тело замглавы департамента культуры Москвы

Тело заместителя главы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина обнаружено в арендованной квартире на ул.Пушкинской в Ялте.

«По результатам разыскных мероприятий тело мужчины обнаружено сегодня в одной из арендованных квартир города Ялты. Предварительно, следы криминальной смерти на теле мужчины отсутствуют», — сообщили в пресс-службе Главного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

В ведомстве не уточнили личность скончавшегося, упомянув, что это мужчина 1973 года рождения.

«Устанавливаются все обстоятельства смерти мужчины, события, ей предшествующие, маршрут передвижения и контакты. Назначены соответствующие экспертизы для установления точной причины смерти», — говорится в сообщении Следственного комитета.

Ранее об обнаружении в Крыму тела Л.Ошарина сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«Причиной смерти Леонида Ошарина стал суицид», — сказал собеседник агентства.

Л.Ошарин был назначен на должность заместителя руководителя столичного департамента культуры в 2018 году.