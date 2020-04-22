РНКБ подключили к системе быстрых платежей

Российский национальный коммерческий банк (РНКБ), являющийся системообразующим в Крыму, стал участником системы быстрых платежей (СБП), благодаря чему жители полуострова могут осуществлять переводы на карты других банков по номеру телефона.

«РНКБ Банк стал участником системы быстрых платежей. Теперь клиенты банка — физические лица — могут совершать переводы средств со счета на счет (карту) через мобильное приложение и интернет-банк в режиме реального времени в любой банк, являющийся участником CБП. Денежные средства мгновенно зачисляются на счет получателя. Для совершения перевода достаточно указать номер телефона получателя и выбрать нужный банк из списка участников СБП», — говорится в сообщении пресс-службы банка.

Справка

Система быстрых платежей — это сервис Банка России, позволяющий физическим лицам совершать мгновенные переводы по номеру мобильного телефона на счет в любой банк — участник СБП, а также производить оплату товаров и услуг в розничных магазинах и сети интернет по QR-коду.