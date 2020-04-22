Режим самоизоляции могут ослабить

— Сейчас мы рассматриваем, какие можно будет сделать послабления для тех или иных сфер экономической жизни. Это будет возможно, если до конца недели не будет не просто новых случаев заражения, а новых очагов заражения, — сказал М.Развожаев.

На вопрос, кого это может коснуться, глава города назвал, в первую очередь, магазины промтоваров.

— Многие уже сделали службы доставки, мы разрешим торговлю с помощью доставки промышленных товаров. Рассматриваем возобновление работы стоматологий, но в режиме жесткой записи и нахождения в кабинете одного клиента. Еще сейчас обсуждаем вопрос разрешений для парикмахерских, салонов красоты и т.д. В некоторых регионах такие решения уже приняты, — уточнил врио губернатора, добавив, что в случае принятия таких решений, необходим полный контроль за соблюдением условий функционирования.