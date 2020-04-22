Приговор смягчили на один год

Осужденный за взятки бывший заместитель исполнительного директора по объектам Южного военного округа и Республики Крым АО «Главное управление обустройства войск» проведет в колонии 12 лет вместо 13-ти.

Севастопольским городским судом 21 апреля 2020 года в апелляционном порядке рассмотрено уголовное дело по обвинению Александра Козлова, на приговор в отношении которого поступили апелляционные жалобы адвокатов и апелляционное представление прокурора.

В жалобах и представлении ставился вопрос об изменении приговора Нахимовского районного суда Севастополя от 30 декабря 2019 года, которым бывший заместитель исполнительного директора по объектам Южного военного округа и Республики Крым АО «Главное управление обустройства войск» А.Козлов признан виновным во взяточничестве и осужден к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на 4 года, а также к уплате штрафа в размере 310 млн рублей и лишению государственных наград.

Преступная деятельность заместителя исполнительного директора по объектам Южного военного округа и Республики Крым АО «ГУОВ» была пресечена Управлением ФСБ России по Черноморскому флоту.

В ходе судебного разбирательства установлено, что обвиняемым в период с октября 2014 года по январь 2016 года получены взятки на общую сумму более 30 млн рублей деньгами, автомобилем, земельными участками и домом, а также услугами имущественного характера. За это А.Козлов содействовал в заключении договоров подряда на строительство объектов Министерства обороны, в том числе филиала Нахимовского военно-морского училища.

По итогам апелляционного рассмотрения из обвинения исключены квалифицирующие признаки «общее покровительство» и «попустительство по службе», в связи с чем назначенное наказание снижено до 12 лет лишения свободы.

Приговор вступил в законную силу, сообщила пресс-служба Севастопольского городского суда.