Переводить деньги теперь можно, не зная номер карты

РНКБ подключился к Системе быстрых платежей (СБП) и стал первым крымским банком, клиенты которого могут переводить деньги на карты других банков по номеру телефона. Ранее к СБП подключился Банк Россия, представительства которого есть и в Севастополе, и в Республике Крым.

Мгновенные переводы между карточными счетами по номеру телефона получателя могут проводить клиенты около 50 банков, подключенных к СБП (список можно посмотреть на сайте sbp.nspk.ru). В интернет-банкинге не требуется вводить номер карты или иные реквизиты, нужно просто вбить номер телефона или выбрать его из списка своих контактов.

Обязательное условие — к карте должен быть привязан номер мобильного телефона, оформленный именно на получателя перевода, а не, допустим, на его работодателя — известно, что часто сотрудники пользуются выданными им на работе сим-картами.

Кроме того, в условиях пандемии коронавируса банкам с 1 мая 2020 года запрещено брать комиссию с физических лиц за быстрые переводы до 100 тысяч рублей в месяц. Это одна из мер по поддержке граждан, экономики и финансового сектора в условиях пандемии коронавируса, которые утвердил Центральный банк Российской Федерации.