Открыт набор в кадетский корпус Следственного комитета

В Севастополе в сентябре откроет двери новое учебное заведение — кадетский корпус Следственного комитета России. Сейчас набирают учеников в 8-й и 10-й классы.

Для Крымского полуострова — это новый и масштабный образовательный проект, который поможет ребятам воплотить мечту о профессии, поступить в дальнейшем в высшие образовательные учреждения ведомства и стать офицером Следственного комитета. Важный момент — большое внимание при зачислении уделяется детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей.

В 2015 году в Севастополе на базе школы №22 был открыт кадетский класс Следственного комитета. Теперь же это будет целое учебное заведение с полным пансионом. Как пояснила старший помощник руководителя ГСУ СКР по Республике Крым и Севастополю Ольга Постнова, кадетский корпус пока будет работать на базе Инженерной школы на Античном проспекте.

Набор кандидатов в 8-й и 10-й классы ведется на конкурсной основе. Преимущественным правом приема обладают лица, указанные в ч.6 ст.86 Федерального закона «Об образовании в РФ». Задать все интересующие вопросы, а также более подробно ознакомиться с правилами приема можно:

— на сайте ФГКОУ «Санкт-Петербургский кадетский корпус Следственного комитета Российской Федерации»: спбкадет.рус;

— по телефону приемной комиссии (учебно-методический отдел) в Санкт-Петербург: (812) 409-81-97;

— по телефону в Севастополе +7 (978) 936-80-44, Салтовский Валерий Иванович.

До 30 апреля включительно прием документов для поступления будет осуществляться:

— по почте: 299001, Севастополь, ул.Розы Люксембург, 50;

— по электронной почте — скан-копии документов нужно отправить на kadetpetra1@skspba.ru, с последующим предоставлением/направлением подлинников документов.

Медицинские документы, указанные в необходимом перечне документов на сайте, можно будет предоставить в приемную комиссию до 14 мая.