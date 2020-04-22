Открыли собственную лабораторию по тестированию на коронавирус

Сертифицированная лаборатория для обработки анализов на наличие новой коронавирусной инфекции начала работать в Севастополе 23 апреля.

Ее планировали открыть 20 апреля.

— В срок практически уложились. С учетом постоянного получения дополнительных требований от Роспотребнадзора нам удалось максимально выполнить их и обеспечить корректность выполнения анализов. Теперь не будет ложно-отрицательных или ложно-положительных результатов, — сказал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, инспектируя готовность лаборатории к открытию.

Он обратил внимание журналистов, что в здании, расположенном на ул.Адмирала Октябрьского, все выполнено по технологии: соблюдена последовательность расположения помещений, оборудованы окошечки-шлюзы, есть место, где специалисты должны переодеваться в специальные противочумные костюмы.

По его словам, для оборудования лаборатории кое-что пришлось находить с трудом, поскольку сейчас такое оборудование — в дефиците.

— С завтрашнего дня наша региональная городская лаборатория начинает работать. До того мы делали анализы либо на базе федеральной лаборатории севастопольского Роспотребнадзора, возможности которой ограничены 60 анализами в сутки, либо в противочумной лаборатории в Симферополе, — отметил М.Развожаев. Он подчеркнул, что начнут с тестирования врачей, которые работают с уже зараженными и людьми, находящимися под подозрением.

— С врачей и начнем. Первая задача — максимально обследовать тех, кто находится на переднем крае борьбы с инфекцией. Дальше сможем отрабатывать так называемых бессимптомных носителей и, например, тех, кто въезжает в город из других регионов, сразу исключая эту группу риска, — продолжил врио губернатора.

Лаборатория позволит оперативно управлять ситуацией с диагностированием и просто повысить количество тестируемых в регионе.

На вопрос «Севастопольской газеты», какой именно анализ будут делать в новой лаборатории, М.Развожаев ответил, что классность установленного оборудования позволит получать окончательные результаты.

— Да, какие-то случаи, возможно, потребуют референса. Но в целом мы считаем, что лаборатория будет выдавать итоговый результат. Понятно, что у одного человека будет взято несколько анализов. В том числе при выздоровлении, но результат будет абсолютно достоверный, — пообещал М.Развожаев.

Ответил руководитель города и на вопрос об опасениях жителей расположенных по соседству с лабораторией домов.

— Я предлагаю никому не беспокоиться. Все необходимое с точки зрения безопасности здесь установлено. Что называется, по последнему слову науки и техники соблюдено. Все необходимое будет дезинфицировано, утилизироваться, никаких возможностей попадания коронавируса из пробирки в окружающую среду из этого здания нет, — заверил М.Развожаев.