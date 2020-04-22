Очередного заболевшего covid-19 доставили из «Изумруда»

Невзирая на успокаивающую утреннюю эпидемиологическую сводку, к полудню 22 апреля выяснилось, что к 13 носителям новой коронавирусной инфекции, проходящих лечение в инфекционной больнице, добавился еще один.

Об этом сообщила пресс-служба привительства Севастополя со ссылкой на инстраграм-страницу врио губернатора Михаила Развожаева.

— Сегодня мы получили еще один положительный результат теста. Этого пациента мы перевели из обсерватора «Изумруд» в инфекционную больницу, так как он был в контакте с другим пациентом, у которого был подтвержден covid-19, — сообщил врио губернатора завсегдатаям своей страницы.

Он также разъяснил, что «у парня первоначально взятый анализ оказался отрицательным, но вторая проба дала положительный результат». Контактная группа молодого человека была установлена ранее, что исключает угрозу массового заражения.

Таким образом, на утро 22 апреля в инфекционной больнице Севастополоя проходят курс лечения 14 пацентов с подтвержденным диагнозом covid-19, а общее количество заболевших с начала года возросло до 19 человек.