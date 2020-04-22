Новые поезда в Крым пока не запускают

Компания «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ), оператор железнодорожных пассажирских перевозок на полуостров, сообщила, что запуск девяти поездов в Крым, запланированный на весну этого года (из Екатеринбурга, Кисловодска, Мурманска, Москвы и Санкт- Петербурга в Евпаторию и Феодосию, а также из Москвы в Севастополь), переносится до улучшения эпидемиологической обстановки в стране.

Возврат билетов осуществляется по месту их приобретения в течение 30 дней с даты отмененного поезда без взимания сбора за возврат.

Ввиду социальной значимости прямого железнодорожного сообщения с Крымом ограничений и изменений в графики именных поездов «Таврия» из Санкт-Петербурга в Севастополь и из Москвы в Симферополь не вводилось. В то же время максимально усилены меры санитарной защиты, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Для пассажиров, запланировавших поездку в Крым поездами «Таврия», предлагается альтернативный способ добраться до пункта назначения без увеличения стоимости проезда.

Для обеспечения перевозки пассажиров, следующих из Москвы до Севастополя, прорабатывается вопрос организации пересадки в Симферополе в электрички или заказные автобусы до Севастополя.

Расписание поездов пригородного сообщения и автобусов будет учитывать удобную по времени стыковку для пересадки с поездов дальнего следования.