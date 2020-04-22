«Даша Севастопольская» продолжает увеличивать статистику по коронавирусу

К вечеру 22 апреля выяснилось, что в Севастополе за сутки новых случаев заболеваний короновирусной инфекцией шесть, а не один.

Об этом сообщил журналистам врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, презентуя открытую на ул.Адмирала Октябрьского лабораторию по тестам на COVID-19.

«Сегодня мы получили анализы — еще у шестерых человек подтвердился коронавирус, — объявил М.Развожаев. — Теперь у нас получается 25 человек с подтвержденным диагнозом».

По его словам, в этой ситуации успокаивает, что все шесть новых случаев — это пациенты больницы им.Даши Севастопольской. Они были переведены под наблюдение в больницу №9. А после подтверждения тестов на коронавирус, их перевели в инфекционную больницу.

Напомним, что 9 апреля больницу №3 им.Даши Севастопольской закрыли на карантин со всеми пациентами и медперсоналом из-за того, что 7 апреля туда «скорая» привезла мужчину, который, как выяснилось, был носителем коронавируса. Позже выяснилось, что заболевших двое.

Обсерватор в больнице оказался не лучшим вариантом. Там не было элементарных санитарных удобств. «Нечеловеческие условия» содержания вызвали справедливое возмущение у запертых там людей. Городским властям пришлось перевести их на обсервацию в пансионат «Изумруд», а часть — в балаклавскую больницу №9.

В понедельник, 20 апреля, заместитель руководителя межрегионального Роспотребнадзора Роман Проскурнин сделал объявление, что у людей, которые ранее были переведены в «Изумруд» из больницы им.Даши Севастопольской заканчивается карантинный период. Они получили отрицательные тесты и в ближайшее время покинут обсерватор.

Но 22 апреля М.Развожаев сообщил, что из обсерватора «Изумруд» в инфекционную больницу переведен мужчина: он был в контакте с другим пациентом, у которого подтвердился COVID-19.

«У парня сначала был отрицательный первый анализ, вторая проба показала положительный результат», — сказал врио губернатора.

Таким образом треть заболевших коронавирусной инфекцией в городе (два случая 7 апреля и новые шесть) — это бывшие пациенты больницы им.Даши Севастопольской.