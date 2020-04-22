Девятиклассники сдадут ОГЭ в своих школах

Основной государственный экзамен (ОГЭ) ученикам девятых классов разрешили сдавать на базе школ, в которых они проходили обучение.

«Исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации, пункты проведения экзаменов в девятых классах планируется организовать на базе школ, в которых обучались участники ГИА-9, — сообщили в пресс-службе Минпросвещения. — Эти изменения относятся к экзаменам в девятых классах и не затрагивают в настоящий момент порядок проведения ЕГЭ.

Раньше ОГЭ сдавали в чужих школах, чтобы «родные стены» и преподаватели ненароком не помогли.

В 2020 году ОГЭ будут сдавать примерно 1,4 миллиона ребят. Сроки — с 8 по 31 июля. В рамках этого периода регионы сами определят даты экзаменов по русскому языку и математике. Выбора по предметам ОГЭ в этом году проводиться не будет.

Никаких изменений в порядке проведения Единого госэкзамена (ЕГЭ) для 11-классников пока не планируется. Установленная дата начала ЕГЭ — 8 июня.